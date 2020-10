San Francesco d’Assisi | patrono d’Italia

(Di domenica 4 ottobre 2020) In giro per il Bel Paese, Sand’Assisi è ricordato per aver dedicato anima e corpo all’imitazione della vita di Cristo. E’ il Santod’Italia ed il suo nome è uno dei nomi più frequentementi utilizzati in madrepatria e nel mondo. A lui sono dedicate le chiese ed i monumenti più belli. Assieme a lui viene spesso ricordata l’altra Santa di Assisi, Chiara. Il Cantico delle creature, chescrisse nel 1224, è considerato uno dei tasti padri della letteratura italiana. Sand’Assisi, web genericoIl Cantico delle creature Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il signor fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu tramite lui ci dai la luce. E lui è bello e ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #3ottobre 1226 muore San Francesco d'Assisi, figura cardine della cristianità.… - vaticannews_it : #3ottobre Alla vigilia della festa di San Francesco, #PapaFrancesco si reca nel pomeriggio ad #Assisi dove firmerà,… - UffiziGalleries : Francesco, #FratelloUniversale Dipinti, disegni, statue e incisioni raccontano vita e culto di San Francesco d'Assi… - CarmenPuglies16 : Oggi è San Francesco. Tanti auguri al nostro Papa Francesco e buon onomastico a tutti. - Paola_Glmnn : #Stìmmate (o stìgmate),dal lat. stigmata. Nella religione rappresentano i patimenti di Cristo. La chiesa riconosce… -

Ultime Notizie dalla rete : San Francesco

In giro per il Bel Paese, San Francesco d’Assisi è ricordato per aver dedicato anima e corpo all’imitazione della vita di Cristo. E’ il Santo patrono d’Italia ed il suo nome è uno dei nomi più ...Come si può paragonare la grotta che ospitava San Francesco con l’appartamento, in Roma, in zona di lusso, di un “povero” Cardinale stipato in appena 700 metri quadrati? Oramai ci si è abituati alla ...