Sampdoria, l'agente di Colley: «Il club vuole la cessione»

Cheikh Fall, agente di Omar Colley, ha parlato della situazione del suo assistito con la Sampdoria che vorrebbe la cessione Cheikh Fall, agente di Omar Colley, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24. «Sulla trattativa Omar Colley non ci sono novità. Al momento vedo molto difficile, quasi impossibile un suo trasferimento in Premier League. Le piste più calde restano lo Sheffield e il Fulham, ma la Sampdoria vuole la cessione mentre i club inglesi sono orientati più su altre formule».

