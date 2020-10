Salvini, i giudici e la fronda interna (Di domenica 4 ottobre 2020) A Catania è andato in scena il primo atto di una vicenda giudiziaria che si annuncia piuttosto lunga e complessa, dai risvolti politici non preventivabili. Si è infatti svolta l’udienza davanti al gup di Catania per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato per aver impedito nel luglio 2019 lo sbarco di circa 130 immigrati che si trovavano a bordo della nave Gregoretti. Se la procura, come previsto, ha chiesto il non luogo a procedere, il Gup ha disposto un rinvio al 20 novembre dell’udienza preliminare con l’audizione di Conte, Toninelli, Trenta e Lamorgese. E già questo ci dice che la passerella mediatica che a metà novembre si esibirà nella città etnea alimenterà lo scontro politico su un tema irrisolto: il fatto cioè che la politica migratoria venga ancora oggi regolata sulla ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 ottobre 2020) A Catania è andato in scena il primo atto di una vicenda giudiziaria che si annuncia piuttosto lunga e complessa, dai risvolti politici non preventivabili. Si è infatti svolta l’udienza davanti al gup di Catania per Matteo, accusato di sequestro di persona aggravato per aver impedito nel luglio 2019 lo sbarco di circa 130 immigrati che si trovavano a bordo della nave Gregoretti. Se la procura, come previsto, ha chiesto il non luogo a procedere, il Gup ha disposto un rinvio al 20 novembre dell’udienza preliminare con l’audizione di Conte, Toninelli, Trenta e Lamorgese. E già questo ci dice che la passerella mediatica che a metà novembre si esibirà nella città etnea alimenterà lo scontro politico su un tema irrisolto: il fatto cioè che la politica migratoria venga ancora oggi regolata sulla ...

