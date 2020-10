"Salvini? Abuso di potere, anti-costituzionale". Vergogna su Rai 1: si balla? No: chi insulta e condanna il leghista in prima serata (Di domenica 4 ottobre 2020) “Caso Gregoretti? Il gesto di Matteo Salvini contro i migranti è anticostituzionale e un Abuso di potere”. A dirlo però non è il giudice del processo a Catania, dove l'udienza preliminare contro l'ex ministro per presunto sequestro di persona è stato rinviato al 20 novembre, quando saranno sentiti anche il premier Giuseppe Conte e tutta la squadra dell'allora governo gialloverde. Siamo a ballando con le stelle su Rai 1 e Milly Carlucci lascia che Guillermo Mariotto si esprima liberamente: ne esce una “sentenza” pesante sul segretario della Lega, che risponde tramite i social. “Ecco la sentenza lapidaria del ‘giudice' di ballando con le stelle: dice che ho commesso un atto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Caso Gregoretti? Il gesto di Matteocontro i migre undi”. A dirlo però non è il giudice del processo a Catania, dove l'udienza preliminare contro l'ex ministro per presunto sequestro di persona è stato rinviato al 20 novembre, quando saranno sentiti anche il premier Giuseppe Conte e tutta la squadra dell'allora governo gialloverde. Siamo ando con le stelle su Rai 1 e Milly Carlucci lascia che Guillermo Mariotto si esliberamente: ne esce una “sentenza” pesante sul segretario della Lega, che risponde tramite i social. “Ecco la sentenza lapidaria del ‘giudice' dindo con le stelle: dice che ho commesso un atto ...

giodegattis : @zaiapresidente Io non sto con Salvini!Non sto con chi ha commesso un atto anticostituzionale e un abuso di potere!… - Serafyna73 : RT @PolinAngela: @ilbuonpaztore @laperlaneranera Il processo non si farà per Non luogo a procedere. In pratica non vi è stato alcun abuso o… - Serafyna73 : RT @laperlaneranera: Patronaggio indagato per Abuso d’Ufficio; negata ricusazione. Forza avvocato Arnone! L'Assoluzione di Salvini non comp… - 75Ginny : RT @laperlaneranera: Patronaggio indagato per Abuso d’Ufficio; negata ricusazione. Forza avvocato Arnone! L'Assoluzione di Salvini non comp… - AStropez : RT @laperlaneranera: Patronaggio indagato per Abuso d’Ufficio; negata ricusazione. Forza avvocato Arnone! L'Assoluzione di Salvini non comp… -