Salerno, sosta selvaggia sul Corso Garibaldi: la rabbia dei residenti (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non è solo la movida che non rispetta le disposizioni anti Covid a far arrabbiare i salernitani. Nel centro della città c’è anche chi chiede una maggiore presenza e controllo delle forze dell’ordine e, nello specifico, della polizia municipale per il rispetto delle regole più elementari, come quelle per la sosta. Nelle foto diffusa da una cittadina è del tutto evidente che la situazione è fuori controllo. La foto è stata scattata ieri sera, poco dopo la mezzanotte, nel centro di Salerno, tra via Roma e Corso Garibaldi, isola pedonale. Sul marciapiedi, intorno a quella che fu una fontana artistica, “La fontana felice” realizzata dal maestro Ugo Marano, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Non è solo la movida che non rispetta le disposizioni anti Covid a far arre i salernitani. Nel centro della città c’è anche chi chiede una maggiore presenza e controllo delle forze dell’ordine e, nello specifico, della polizia municipale per il rispetto delle regole più elementari, come quelle per la. Nelle foto diffusa da una cittadina è del tutto evidente che la situazione è fuori controllo. La foto è stata scattata ieri sera, poco dopo la mezzanotte, nel centro di, tra via Roma e, isola pedonale. Sul marciapiedi, intorno a quella che fu una fontana artistica, “La fontana felice” realizzata dal maestro Ugo Marano, ...

