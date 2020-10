Roma Smontavano auto e furgoni rubati per rivenderne i pezzi | denunciata l’amministratrice di una società di autodemolizioni e due dipendenti FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della StazioneIV Miglio Appio hanno denunciato a piede libero l’amministratrice di una società didemolizioni con sede in via dell’Almone, una 63ennena, e duedella stessa società, un 56enne e un 20enneni, con l’accusa di ricettazione. I tre sono stati traditi dal segnale GPS di un veicolo rubato che la Centrale Operativa del Gruppo Carabinieriha localizzato nell’area dell’demolizioni. Leggi anche: Nuovivelox a, fake news e confusione: ecco il vero elenco completodi furgone e dirubate pronti per essere rivenduti I Carabinieri della Stazione...