Roma, Sky Sport: "Accordo raggiunto per il prestito di El Shaarawy" (Di domenica 4 ottobre 2020) La Roma saluta Justin Kluivert (in direzione Lipsia) e si prepara a riaccogliere una vecchia consocenza. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Roma ha infatti trovato l'accordo per il prestito fino a giugno di Stephan El Shaarawy, attaccante dello Shanghai Shenhua pronto a vestire nuovamente i colori giallorossi. Nuovo rinforzo per Paulo Fonseca con l'ex attaccante del Milan pronto a giocarsi le sue chance anche per l'Europeo.

