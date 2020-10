Roma, Metro B: chiude la stazione Castro Pretorio per sostituzione scale mobili. Ecco i percorsi alternativi (Di domenica 4 ottobre 2020) Metro B, da domani, lunedì 5 ottobre, chiude la stazione Castro Pretorio e, dal 29 novembre, quella di Policlinico per consentire la sostituzione trentennale delle scale mobili. Come fa sapere Atac attraverso il suo sito, la chiusura è necessaria per consentire i lavori di sostituzione di scale mobili e ascensori che hanno raggiunto il limite trentennale di utilizzo. Ecco i percorsi alternativi Sempre Atac – sul suo sito – rende noti i percorsi alternativi. Da lunedì 5 ottobre i bus della linea integrativa S01 Ponte Mammolo-Portonaccio-Policlinico-Termini effettueranno una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020)B, da domani, lunedì 5 ottobre,lae, dal 29 novembre, quella di Policlinico per consentire latrentennale delle. Come fa sapere Atac attraverso il suo sito, la chiusura è necessaria per consentire i lavori didie ascensori che hanno raggiunto il limite trentennale di utilizzo.Sempre Atac – sul suo sito – rende noti i. Da lunedì 5 ottobre i bus della linea integrativa S01 Ponte Mammolo-Portonaccio-Policlinico-Termini effettueranno una ...

79_Alessio : RT @romatoday: roma Metro B, chiude la fermata Castro Pretorio per lavori: tutte le info - CorriereCitta : Roma, Metro B: chiude la stazione Castro Pretorio per sostituzione scale mobili. Ecco i percorsi alternativi - gioalbarosa : Roma, scavi metro Amba Aradam: scoperta la domus del centurione. Forse era caserma servizi segreti …… - r4tangel : Non i cessi malati in metro a roma che mi guardano come se dovessi coprirmi - 89mar_a : RT @saremoifiori: i tecnici che sostituiscono le scale mobili alle fermate metro di roma: -