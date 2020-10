Roland Garros, Zverev dopo il ko con Sinner: “Ho avuto 38 di febbre, sono malato” (VIDEO) (Di domenica 4 ottobre 2020) “sono completamente malato, non riesco proprio a respirare, avevo la febbre”. Così Alexander Zverev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner in conferenza stampa. Il tedesco, visibilmente provato durante le domande dei giornalisti, ha ammesso di essere stato male nella notte dopo il successo contro Marco Cecchinato al terzo turno. “Non sto benissimo come potete sentire dalla mia voce e questo ha condizionato il mio match di oggi”, ha detto. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “completamente malato, non riesco proprio a respirare, avevo la”. Così Alexanderla sconfitta contro Jannikin conferenza stampa. Il tedesco, visibilmente provato durante le domande dei giornalisti, ha ammesso di essere stato male nella notteil successo contro Marco Cecchinato al terzo turno. “Non sto benissimo come potete sentire dalla mia voce e questo ha condizionato il mio match di oggi”, ha detto.

