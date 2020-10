Roland Garros 2020 | Thiem che fatica | batte Gaston al quinto set

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Dominicai quarti di finale del. Sembrava tutto facile e invece non lo è stato: tre ore e 36 minuti di gioco per una vittoria davvero sudata alset contro Hugo, numero 239 al mondo nonché sorpresa di questo Slam. Tantaper il numero 3 ATP che si aggiudica i primi due set con un doppio 6-4. Poi il francese, con grande forza, reagisce e conquista il terzo set 7-5 e il quarto 6-3. Ma nel momento cloutorna a comandare e sale in cattedra chiudendo la sfida alcon il punteggio di 6-3 allontanando i fantasmi di una possibile (e clamorosa) rimonta. Ai quarti di finale l’austriaco affronterà Diego Sebastian Schwartzman, numero 12 del seeding.