Roberto Giacobbo a Verissimo: 'Ho contratto il covid, sono finito in rianimazione' (Di domenica 4 ottobre 2020) Roberto Giacobbo è stato ospite a Verissimo e ha svelato di aver contratto il covid 19 e di essere finito in rianimazione. Ospite di Silvia Toffanin, il conduttore di Freedom Oltre il Confine ha raccontato la sua terribile esperienza. Giacobbo racconta di come ha contratto il covid Durante la puntata di Verissimo di oggi, sabato 3 ottobre, oltre a Gabriel Garko, che si è raccontato alla Toffanin in merito all'ormai famoso coming out, anche Roberto Giacobbo ha svelato dettagli importanti che lo hanno riguardato. Il giornalista ha avuto il coronavirus a marzo ed era finito anche in rianimazione in gravi condizioni.

