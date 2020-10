Ritrovato il corpo del margaro disperso sul Colle di Tenda | era disperso a causa del maltempo

(Di domenica 4 ottobre 2020) Da ore ormai proseguivano le ricerche di unnei pressi deldi, che si temeva possa essere stato travolto dal torrente Vermenagna in piena. Il suoè statopochi minuti fa. L’uomo,delsuldi, il valico chega la provincia di Cuneo alla parte francese della valle del Roja, è un francese, fratello delche era riuscito invece a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero. Ilè statonel versante francese dai soccorritori locali.L'articolo Meteo Web.

