Ricorso Napoli: la posizione del club. Gli aggiornamenti (Di domenica 4 ottobre 2020) Ricorso Napoli: dopo l'ufficialità dell'annullamento della gara con la Juventus, ecco le ultime riguardanti la società di De Laurentiis Juventus-Napoli si doveva giocare, ma non si è giocata e alle 21:30 è stata ufficialmente annullata, causa il non presentarsi della squadra di Gennaro Gattuso sul luogo della partita. Emergono novità da Sky Sport. Il Napoli potrebbe rivolgersi direttamente al Tar del Lazio per presentare Ricorso. Leggi su Calcionews24.com

