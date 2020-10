Rick Moranis: la polizia rilascia le foto del sospettato che lo ha aggredito (Di domenica 4 ottobre 2020) L'attore Rick Moranis è stato aggredito giovedì mattina e le ricerche della polizia hanno già pubblicato le foto del principale sospettato che hanno identificato con le prime ricerche. La polizia sembra avere già una pista da seguire riguardo all'aggressore di Rick Moranis: avrebbe pubblicato attraverso una rete televisiva le foto del sospettato che ha aggredito l'attore l'1 Ottobre. Le autorità hanno diffuso la foto del sospettato tramite l'ABC 7 di New York. La foto mostra un individuo che indossa una felpa nera con su scritto "I Love NY" e la polizia dice che questo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 ottobre 2020) L'attoreè statogiovedì mattina e le ricerche dellahanno già pubblicato ledel principaleche hanno identificato con le prime ricerche. Lasembra avere già una pista da seguire riguardo all'aggressore di: avrebbe pubblicato attraverso una rete televisiva ledelche hal'attore l'1 Ottobre. Le autorità hanno diffuso ladeltramite l'ABC 7 di New York. Lamostra un individuo che indossa una felpa nera con su scritto "I Love NY" e ladice che questo ...

