Repubblica | “la Asl ha impedito al Napoli di viaggiare per impedire che il contagio si allargasse”

Repubblica Napoli si sofferma sulla decisione dell'Asl Napoli1 peraltro perfettamente esplicitata dalla portavoce nell'intervista a La Stampa. Ci ha pensato allora la Asl a ripristinare la par condicio tra calciatori e normali cittadini, mandando subito a casa e in rigido isolamento gli azzurri, potenzialmente esposti all'incubazione del virus per i contatti diretti di domenica scorsa al San Paolo con i tesserati del Genoa (ben 22) risultati positivi al Covid e nei giorni successivi con i compagni, Zielinski ed Elmas. Aggiunge che: i due azzurri lunedì avevano fatto tra l'altro shopping insieme in città, quando ancora non c'era la consapevolezza dell'emergenza. Pure per questo si è mossa l'autorità sanitaria locale, per impedire che il contagio si allargasse.

