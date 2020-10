Renzi chiede un nuovo contratto di Governo: "Entri Zingaretti o Orlando" (Di domenica 4 ottobre 2020) “Conte non è in discussione. Il tavolo per decidere che fare è un dovere morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del tavolo politico. La questione riguarda soprattutto la leadership del Pd. Se il segretario Zingaretti accettasse di entrare al Governo, o al limite il vicesegretario Orlando, la maggioranza sarebbe più forte”. A proporre una verifica e un nuovo contratto di Governo è l’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista a Repubblica.“La crisi economica dovuta al Covid durerà ancora minimo un anno. O la politica si muove, o arrivano i tecnici”, avverte Renzi, che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) “Conte non è in discussione. Il tavolo per decidere che fare è un dovere morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del tavolo politico. La questione riguarda soprattutto la leadership del Pd. Se il segretarioaccettasse di entrare al, o al limite il vicesegretario, la maggioranza sarebbe più forte”. A proporre una verifica e undiè l’ex premier Matteo, leader di Italia Viva, in un’intervista a Repubblica.“La crisi economica dovuta al Covid durerà ancora minimo un anno. O la politica si muove, o arrivano i tecnici”, avverte, che ...

