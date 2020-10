Reggio Emilia, la macchina del riciclaggio “attiva” in 14 regioni con 10 cellule operative. Pacchi di soldi nascosti ovunque (Di domenica 4 ottobre 2020) “Si guadagna anche mille euro al giorno” diceva due anni fa Salvatore Innocenti, uno dei primi quattro arrestati dell’operazione Billions, coordinata dal sostituto procuratore di Reggio Emilia Giacomo Forte. Le migliaia di euro scoperte dalla Guardia di finanza e dalla Polizia sono diventate centinaia di milioni, gli indagati sono saliti a 201 e per 51 di loro il gip Luca Ramponi ha firmato provvedimenti restrittivi che vanno dall’arresto in carcere all’obbligo di firma. Una organizzazione specializzata in reati tributari e frodi fiscali e bancarie, dedita al riciclaggio e all’emissione di fatture da parte di società fantasma per operazioni inesistenti. Impressionante la quantità di denaro contante ritrovato, tantissimi Pacchi di banconote da 50 e 100 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Si guadagna anche mille euro al giorno” diceva due anni fa Salvatore Innocenti, uno dei primi quattro arrestati dell’operazione Billions, coordinata dal sostituto procuratore diGiacomo Forte. Le migliaia di euro scoperte dalla Guardia di finanza e dalla Polizia sono diventate centinaia di milioni, gli indagati sono saliti a 201 e per 51 di loro il gip Luca Ramponi ha firmato provvedimenti restrittivi che vanno dall’arresto in carcere all’obbligo di firma. Una organizzazione specializzata in reati tributari e frodi fiscali e bancarie, dedita ale all’emissione di fatture da parte di società fantasma per operazioni inesistenti. Impressionante la quantità di denaro contante ritrovato, tantissimidi banconote da 50 e 100 euro ...

