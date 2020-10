Rassegna stampa del 4 ottobre 2020: Salvini, alluvione, covid, Serie A e Trump sulle le prime pagine (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoprime pagine dei quotidiani nazionali dedicati al processo a Salvini a Catania, ma anche all’alluvione in Piemonte, che fa registrare due morti e due dispersi. Spazio in prima pagina per il caso covid di Donald Trump, “sta meglio ma ha bisogno dell’ossigeno per respirare” fanno sapere i medici della Casa Bianca. E ancora in prima pagina l’aumento della curva dei contagi in Italia e la richiesta dell’Esercito Italiano in strada per i controlli sulla movida. Pero lo sport la prima pagina è dedicata al caso Juve-Napoli, la Serie A è nel caos. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodei quotidiani nazionali dedicati al processo aa Catania, ma anche all’in Piemonte, che fa registrare due morti e due dispersi. Spazio in prima pagina per il casodi Donald, “sta meglio ma ha bisogno dell’ossigeno per respirare” fanno sapere i medici della Casa Bianca. E ancora in prima pagina l’aumento della curva dei contagi in Italia e la richiesta dell’Esercito Italiano in strada per i controlli sulla movida. Pero lo sport la prima pagina è dedicata al caso Juve-Napoli, laA è nel caos. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tanto spazio al caos Covid-19 in Serie A sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio: focus, in particolare, sui tre nuovi positivi in casa Genoa, ...

Tanto spazio al caos Covid-19 in Serie A sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio: focus, in particolare, sui tre nuovi positivi in casa Genoa,