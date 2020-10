Rapinatore di 17 anni ucciso: il complice è il figlio dell'ultras 'Genny la carogna' (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 18enne arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia stamattina a Napoli, nel quale un 17enne è rimasto ucciso, è il figlio di Gennaro De Tommaso, detto "Genny la carogna", ultras del Napoli ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 18enne arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia stamattina a Napoli, nel quale un 17enne; rimasto; ildi Gennaro De Tommaso, detto "la",del Napoli ...

