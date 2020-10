Ramirez Torino: incontro decisivo con l’agente. Le ultime (Di domenica 4 ottobre 2020) La trattativa tra il Torino e Ramirez si concluderà questa sera: previsto un incontro con l’agente. Ultimatum della Sampdoria La trattativa tra il Torino e Gaston Ramirez si concluderà entro questa sera. L’agente del trequartista uruguaiano, Pablo Bentancur, incontrerà a Milano il direttore sportivo granata Davide Vagnati per discutere dei termini contrattuali. LEGGI ANCHE – Ramirez al Torino: richiesta shock dell’uruguaiano Dentro o fuori, questo l’ultimatum della Sampdoria che non intende aspettare la giornata di domani per definire il trasferimento. Ramirez attualmente chiede 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) La trattativa tra ilsi concluderà questa sera: previsto uncon l’agente. Ultimatum della Sampdoria La trattativa tra ile Gastonsi concluderà entro questa sera. L’agente del trequartista uruguaiano, Pablo Bentancur, incontrerà a Milano il direttore sportivo granata Davide Vagnati per discutere dei termini contrattuali. LEGGI ANCHE –al: richiesta shock dell’uruguaiano Dentro o fuori, questo l’ultimatum della Sampdoria che non intende aspettare la giornata di domani per definire il trasferimento.attualmente chiede 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Leggi su Calcionews24.com

