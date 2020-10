Questa foto ha vinto il Pulitzer! Un contadino cubano fucilato per ordine del #CheGuevara! – Fake news in didascalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione che dovrebbe ritrarre un contadino cubano fucilato per ordine del #CheGuevara. Con l’hashtag, perché naturalmente rende più facile e ubiqua la ricerca. In realtà siamo nel campo delle Fake news, l’evoluzione del virgolettato inventato: la foto con interpretazione inventata. L’operazione è palese: Questa foto ha vinto il Pulitzer! Un contadino cubano fucilato per ordine del #CheGuevara!Una buona bufala, si diceva in tempi ben sospetti è una polpetta avvelenata avvolta in una fetta di prosciutto che la rende parzialmente ... Leggi su bufale (Di domenica 4 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione che dovrebbe ritrarre unperdel #CheGuevara. Con l’hashtag, perché naturalmente rende più facile e ubiqua la ricerca. In realtà siamo nel campo delle, l’evoluzione del virgolettato inventato: lacon interpretazione inventata. L’operazione è palese:hailUnperdelUna buona bufala, si diceva in tempi ben sospetti è una polpetta avvelenata avvolta in una fetta di prosciutto che la rende parzialmente ...

Elettra Lamborghini: annuncio tragico, addio ad un amico speciale – FOTO

Dopo la grande gioia del suo matrimonio, Elettra Lamborghini ha subito un forte dolore. Su Instagram si sfoga pubblicando un post con una dedica lunghissima. Elettra Lamborghini (Fonte GettyImages) Lo ...

Giro d’Italia: festa dello sport alla partenza di Alcamo (VIDEO e FOTO)

ALCAMO. Una giornata indimenticabile, all’insegna dello sport e del ciclismo, per la Città di Alcamo. Questa mattina una vera e propria festa di colori e sorrisi si è riversata per le vie della città, ...

