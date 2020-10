"Quel gay, quel fro***...". Orrore-De Blanck, insulta Tommaso ma lui sente tutto e la demolisce: gelo in casa, contessa di fatto squalificata (Di domenica 4 ottobre 2020) E con assoluta probabilità, anche la parabola di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip è arrivata al termine: squalifica in vista dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? Probabile. Già, perché nella mattinata di domenica 4 ottobre, la contessa, seduta al tavolo, ha parlato di Tommaso Zorzi in questi termini: "quel gay, quel fro***. Senti che voce mi è venuta". Peccato che Zorzi fosse poco distante da lei. Imbarazzante la smorfia della De Blanck quando se ne rende conto (cerca di dissimulare tossicchiando, parlando della sua voce). Insomma, Zorzi ha sentito tutto, ha sentito quegli insulti gratuiti: "Come hai detto? Del? Del? Non ho capito cosa hai detto? Che parola ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) E con assoluta probabilità, anche la parabola di Patrizia Deal Grande Fratello Vip è arrivata al termine: squalifica in vista dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? Probabile. Già, perché nella mattinata di domenica 4 ottobre, la, seduta al tavolo, ha parlato diZorzi in questi termini: "gay,. Senti che voce mi è venuta". Peccato che Zorzi fosse poco distante da lei. Imbarazzante la smorfia della Dequando se ne rende conto (cerca di dissimulare tossicchiando, parlando della sua voce). Insomma, Zorzi ha sentito, ha sentito quegli insulti gratuiti: "Come hai detto? Del? Del? Non ho capito cosa hai detto? Che parola ...

nottodaysatanl : @Greisall Li hai detto che sembra gay? In quel caso capisco la sua reazione ???? - Debina87 : RT @Franciserra2: Cmq questo vittimismo di Adua mi sta urtando i nervi. Il pianto della Maddalena. Quando deve sputare veleno e fare la pet… - edogramigna : @CateBlueLady @lagambadigarpez lo fece 25 anni fa, semplicemente rispondendo 'Si sono gay' in un intervista. E a pa… - acid0citrico : RAGA STO MALW MIA MADRE È OMOFOBA MA CREDE IN GESÙ (o dio quel che è) MA DICE CHE IN PARADISO SONO TUTTI GAY E LE V… - LaDemonologa : @1TommyMotta @MrCacco02 @giulianol @Marco_dalformai @FrancoMancini44 @Silvia_D_A @DiegoFusaro Non capisco quel 'pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel gay Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta Zorzi: "Quel gay, quel fro***". Ma lui sente tutto: gelo in casa, contessa verso la squalifica Liberoquotidiano.it Jeremy Bentham, difensore dell’omosessualità (ma non degli omosessuali)

Jeremy Bentham non approvava l'omosessualità, però non la considerava nemmeno un reato. I suoi "omosessuali" non erano i gay dei giorni nostri.

Nino Spirlì, Filippo Facci: se neanche un gay è libero di usare la parola "fro***"

quella che ti dice che non devi dire quella parola, non devi avere quell'atteggiamento». Il resto ci interessa poco, perché il fatto che Spirlì sia contrario ai matrimoni gay è tutto un altro discorso ...

Jeremy Bentham non approvava l'omosessualità, però non la considerava nemmeno un reato. I suoi "omosessuali" non erano i gay dei giorni nostri.quella che ti dice che non devi dire quella parola, non devi avere quell'atteggiamento». Il resto ci interessa poco, perché il fatto che Spirlì sia contrario ai matrimoni gay è tutto un altro discorso ...