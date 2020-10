“Purtroppo è lui”. Maltempo Italia, Samuel morto a 36 anni: salvo il fratello 21enne (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia nel nord Italia, da dove arrivano tragiche notizie: uno dei morti per il Maltempo in Piemonte ha soltanto 36 anni. È Samuel Pregnolato, classe 1984 di Quarona (Vercelli), la vittima del Maltempo nel Vercellese. Disperso dalla scorsa notte, il suo cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio sulla riva del fiume Sesia, in località Bettole, frazione di Borgosesia. salvo il fratello di 21 anni, Nicolas, che viaggiava con lui, individuato inizialmente, a causa della concitazione degli eventi, come la vittima dell’incidente. Samuel era alla guida dell’auto quando una parte della strada Doccio-Crevola, attorno alle 2,30, ha ceduto per la forza dell’acqua. La loro auto è stata inghiottita ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia nel nord, da dove arrivano tragiche notizie: uno dei morti per ilin Piemonte ha soltanto 36. ÈPregnolato, classe 1984 di Quarona (Vercelli), la vittima delnel Vercellese. Disperso dalla scorsa notte, il suo cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio sulla riva del fiume Sesia, in località Bettole, frazione di Borgosesia.ildi 21, Nicolas, che viaggiava con lui, individuato inizialmente, a causa della concitazione degli eventi, come la vittima dell’incidente.era alla guida dell’auto quando una parte della strada Doccio-Crevola, attorno alle 2,30, ha ceduto per la forza dell’acqua. La loro auto è stata inghiottita ...

