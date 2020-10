Puglia, elezioni comunali: ballottaggi, affluenza dell’11,63 per cento alle 12 Si vota in 54 Comuni italiani fra cui dieci pugliesi (Di domenica 4 ottobre 2020) Andria 10,53 (15,06) Ceglie Messapica 10,21 (13,43) Conversano 10,85 (14,62) Corato 14,67 (15,4) Latiano 14,81 (15,31) Lucera 8,3 (12,15) Manduria 13,07 (13,47) Modugno 12,44 (15,92) Palo del Colle 11,97 (14,73) Tricase 10,79 (13,16) Puglia 11,63 (14,54) ITALIA Legenda: fra parentesi la percentuale alla stessa ora nel primo turno L'articolo Puglia, elezioni comunali: ballottaggi, affluenza dell’11,63 per cento alle 12 <small class="subtitle">Si vota in 54 Comuni italiani fra cui dieci pugliesi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Andria 10,53 (15,06) Ceglie Messapica 10,21 (13,43) Conversano 10,85 (14,62) Corato 14,67 (15,4) Latiano 14,81 (15,31) Lucera 8,3 (12,15) Manduria 13,07 (13,47) Modugno 12,44 (15,92) Palo del Colle 11,97 (14,73) Tricase 10,79 (13,16)11,63 (14,54) ITALIA Legenda: fra parentesi la percentuale alla stessa ora nel primo turno L'articolodell’11,63 per12 Siin 54fra cui proviene da Noi Notizie..

