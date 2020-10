Puglia | elezioni comunali | ballottaggi | affluenza del 27 | 37 per cento alle 19 Si vota in 54 Comuni italiani fra cui dieci pugliesi

NoiNotizie : #Puglia, #elezioni comunali: #ballottaggi , affluenza del 27,37 per cento alle 19 - daniela59727903 : @mauro_570 @matteorenzi @nzingaretti Ah, vero, anche Puglia. Contro Marche, Val d’Aosta, Liguria e Veneto.… - NoiNotizie : #Puglia, elezioni comunali: ballottaggi, affluenza dell'11,63 per cento alle 12 - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Elezioni comunali, oggi e domani 10 #Comuni pugliesi al #ballottaggio - VideoAndria : #andria: Elezioni Andria: ballottaggio del 4 e 5 ottobre, tutti costituiti i 110 -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia elezioni

LECCE – “Alle porte del nuovo anno accademico, l’Università del Salento si prepara ad accogliere gli studenti iscritti ai corsi di laurea e si impegna a trovare il giusto compromesso tra s ...ROMA - Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono nove in tutti i capoluoghi arrivati al ballottaggio tra cui Reggio Calabria e Matera. Urne aperte anche in Sicilia per il primo turno di elez ...