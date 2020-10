PS5 | Youtuber giapponesi svelano nuovi dettagli su rumorosità e dissipazione del calore

Leggi su gamerbrain

(Di domenica 4 ottobre 2020) Manca poco al lancio della PS5, se l’avete prenotata per tempo la riceverete entro la data di uscita. Quest’oggi alcuniappartenenti a testate videoludiche, hanno avuto il via libera da Sony per mostrare la console in azione, con giochi come Godfall e Astrobot. Le preoccupazioni dei giocatori sono per lo più non tanto nelle dimensioni della console, ma sulladele rumorosità. Chi ha avuto modo di provarla in uno studio appositamente adibito ha espresso delle considerazioni personali che vi riportiamo a seguire. PS5: Rumorosità edelLa console sembra più sottile di quanto non sia, guardandola da qualsiasi direzione, che sia in orizzontale o verticale. La più grande ...