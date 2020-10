Processo Salvini | avvocato Bongiorno leggermente ferita in aula

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 4 ottobre 2020) Piccolo infortunio per l'Giulia, legale di Matteo. L'è rimastoferito ad una caviglia, durante l'udienza del procedimento a carico de segretario della Lega al tribunale di Catania, da una lastra di marmo staccatasi dal muro. Per il legale, prontamente soccorso con del ghiaccio, si è trattato soltanto di uno spavento. Immediato il commento di Matteo, segretario della Lega."Nota a margine, surreale, l'è entrata in tribunale sulle sue gambe, non lo dice lei perché non è elegante, ma lo dico io - ha detto il capo del Carroccio -. Esce su una sedia a rotelle, perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di Consiglio, e qua chiederemo ...