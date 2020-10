Processo a Salvini | disperazione nel M5s | la Bongiorno interrogherà Toninelli

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 ottobre 2020) Imbarazzo crescente nel M5s per il caso Gregoretti. Il gup che deve decidere se mandare aMatteoper sequestro di persona, per i 131 migranti tenuti a bordo della nave della Guardia costiera, ha convocato come testimoni il premier Conte, due ministri (Lamorgese e Di Maio) e due ex (e Trenta). Il problema è che nel M5s non pensavano che si sarebbe arrivati a tanto quando hanno votato in Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Ma, soprattutto, non pensavano che i suoi esponenti sarebbero stati interrogati, oltre che dal gup, anche dalla legale di, l'agguerrita senatrice Giulia. L'avvocato farà il pelo e contropelo agli ex ministri., ad esempio, all'epoca dei fatti era il ...