Previsioni Meteo, super caldo per altri 10 giorni: la grande anomalia dell'Anticiclone tra Italia e Turchia (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il forte scirocco che ieri ha fatto impennare la temperatura fino a +38°C a Palermo, anche oggi è una Domenica di gran caldo al Sud con punte di +33°C a Caltagirone e Torano Castello, +32°C Rende, Bisignano e Luzzi, +31°C a Cosenza, Gela, Comiso, Piazza Armerina, Bronte, Agira, Mineo, Bova Marina, Cropalati e Taurisano e +30°C a Taranto, Agrigento, Mussomeli, Sciacca, Castelvetrano, Caltanissetta, Platì e Castrolibero. Parliamo di temperature ancora tipicamente estive in Sicilia, Calabria e Puglia. Un'anomalia che si prolungherà ancora a lungo, non solo nei prossimi giorni ma probabilmente almeno per altre due settimane a causa di una grande anomalia barica sullo scacchiere europeo, con un Anticiclone semi-stazionario nel Mediterraneo ...

