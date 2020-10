Previsioni Meteo Inverno, sarà l’anno della Niña: ecco perché in Europa farà molto caldo [MAPPE] (Di domenica 4 ottobre 2020) Previsioni Meteo Inverno – La stagione invernale 2020-2021 si troverà sotto l’influenza di un forte ciclo di La Niña, che sta emergendo nell’oceano Pacifico tropicale. Altererà i pattern della corrente a getto sul Nord America e sul Pacifico, estendendo la sua influenza sul resto del mondo. ecco le prime proiezioni sull’Inverno 2020-2021 elaborate da Andrej Flis per Severe Weather Europe. ENSO (El Niño Southern Oscillation) è un’area dell’oceano nel Pacifico tropicale, che alterna fasi calde e fasi fredde. I venti dominanti tropicali (i venti orientali che circondano la Terra vicino all’Equatore) solitamente danno avvio a o interrompono una certa fase, mescolando la superficie oceanica e alterando le ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020)– La stagione invernale 2020-2021 si troverà sotto l’influenza di un forte ciclo di La Niña, che sta emergendo nell’oceano Pacifico tropicale. Altererà i patterncorrente a getto sul Nord America e sul Pacifico, estendendo la sua influenza sul resto del mondo.le prime proiezioni sull’2020-2021 elaborate da Andrej Flis per Severe Weather Europe. ENSO (El Niño Southern Oscillation) è un’area dell’oceano nel Pacifico tropicale, che alterna fasi calde e fasi fredde. I venti dominanti tropicali (i venti orientali che circondano la Terra vicino all’Equatore) solitamente danno avvio a o interrompono una certa fase, mescolando la superficie oceanica e alterando le ...

