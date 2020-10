“Premio per te: 5000 euro da Chiara Ferragni”: attenti al Phishing (Di domenica 4 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una pagina che promette danaro. Ovviamente, una pagina che promette denaro gratis è sempre un campanello di allarme. Se si presenta come “Premio per te: 5000 euro da Chiara Ferragni”, francamente, sarebbe assai bene evitare. “Premio per te: 5000 euro da Chiara Ferragni”: attenti al PhishingLa struttura del Phishing è quella che abbiamo visto mille volte e mille volte vedremo: una pagina si presenta col volto rassicurante di un personaggio famoso (in questo caso, Fedez e Chiara Ferragni) e con una grafica colorata da sito anni ’90. Il contatore? Naturalmente tra un’ora si resetterà, nell’eterno “solo oggi” ... Leggi su bufale (Di domenica 4 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una pagina che promette danaro. Ovviamente, una pagina che promette denaro gratis è sempre un campanello di allarme. Se si presenta come “Premio per te:daFerragni”, francamente, sarebbe assai bene evitare. “Premio per te:daFerragni”:alLa struttura delè quella che abbiamo visto mille volte e mille volte vedremo: una pagina si presenta col volto rassicurante di un personaggio famoso (in questo caso, Fedez eFerragni) e con una grafica colorata da sito anni ’90. Il contatore? Naturalmente tra un’ora si resetterà, nell’eterno “solo oggi” ...

