Premier League 2020/2021, crolla in casa il Leicester: Southampton batte il West Bromwich (Di domenica 4 ottobre 2020) La Premier League 2020/2021 prosegue con la quarta giornata di campionato. Brusca frenata del Leicester che, reduce dal roboante successo sul campo del Manchester city, cade in casa contro il West Ham per 3-0. Decisive le reti di Antonio e Fornais nel primo tempo e Bowen nel secondo. Vittoria convincente del Southhampton che si impone contro il West Bromwich per 2-0 con la rete di Djenepo, sul finire del primo tempo, e di Romeu, alla ripresa.

