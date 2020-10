Precipita nel pozzetto delle acque pluviali, Bruno muore a pochi passi da casa (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia oggi nel comune di Mansuè , nel Trevigiano, intorno alle 11 di mattina: un anziano ha perso la vita a causa di una caduta accidentale vicino a casa. Leggi anche > La vittima, Bruno Biasiato ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia oggi nel comune di Mansuè , nel Trevigiano, intorno alle 11 di mattina: un anziano ha perso la vita a causa di una caduta accidentale vicino a. Leggi anche > La vittima,Biasiato ...

Tragedia oggi nel comune di Mansuè, nel Trevigiano, intorno alle 11 di mattina: un anziano ha perso la vita a causa di una caduta accidentale vicino a casa. LEGGI ANCHE: Operaia di un supermercato ...

