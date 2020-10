Positivi in calo (2578) ma con meno tamponi. L’esperto: il virus arriva a scuola dalle famiglie (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 2.578 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18 morti, che portano il totale a 35.986 da inizio dell’emergenza. Poco più 92.700 i tamponi eseguiti contro i 118.932 di ieri. Più sei ricoveri nelle terapie intensive I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 303 (+6 nelle ultime 24 ore). La Campania è la regione che continua a destra e più preoccupazione. E’ ancora record di Positivi in Campania per il quarto giorno consecutivo: oggi sono 412 i nuovi casi su 7.250 tamponi effettuati. Non si registrano nuovi decessi. I guariti del giorno sono 54 e portano il totale a 6472. Lazio, impennata di casi a Latina In Lombardia si registrano 314 ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 2.578 i nuovi casi di coronain Italia, secondo i dati del ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18 morti, che portano il totale a 35.986 da inizio dell’emergenza. Poco più 92.700 ieseguiti contro i 118.932 di ieri. Più sei ricoveri nelle terapie intensive I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 303 (+6 nelle ultime 24 ore). La Campania è la regione che continua a destra e più preoccupazione. E’ ancora record diin Campania per il quarto giorno consecutivo: oggi sono 412 i nuovi casi su 7.250effettuati. Non si registrano nuovi decessi. I guariti del giorno sono 54 e portano il totale a 6472. Lazio, impennata di casi a Latina In Lombardia si registrano 314 ...

