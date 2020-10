Piemonte e Liguria chiedono lo stato di emergenza per il maltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Potrebbe approdare già domani in Consiglio dei ministri la richiesta dello stato di emergenza avanzata dai Governatori di Piemonte e Liguria, dove è già cominciata la conta dei danni provocati dal maltempo. In Piemonte in appena 24 ore le precipitazioni hanno superato il record storico dal 1958, provocando in particolare la morte di due persone. A perdere la vita ieri era stato il 36enne Samuel Pregnolato, residente a Quarona, nel Vercellese, il cui corpo è stato recuperato sul greto del fiume Sesia a Borgosesia. L'auto dell'uomo era finita nel fiume venerdì notte. Oggi, invece, è stato ritrovato in territorio francese, nei pressi del Colle di Tenda, il cadavere ... Leggi su agi (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Potrebbe approdare già domani in Consiglio dei ministri la richiesta dellodiavanzata dai Governatori di, dove è già cominciata la conta dei danni provocati dal. Inin appena 24 ore le precipitazioni hanno superato il record storico dal 1958, provocando in particolare la morte di due persone. A perdere la vita ieri erail 36enne Samuel Pregnolato, residente a Quarona, nel Vercellese, il cui corpo èrecuperato sul greto del fiume Sesia a Borgosesia. L'auto dell'uomo era finita nel fiume venerdì notte. Oggi, invece, èritrovato in territorio francese, nei pressi del Colle di Tenda, il cadavere ...

GiuseppeConteIT : Sono in costante contatto con il capo del @DPCgov Borrelli. Stiamo assicurando un monitoraggio continuo, in pieno c… - emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - Blocknotes6 : (sanremonews) <È crollato il colle di Tenda: Un disastro di proporzioni immani per l'Italia, la Francia, la provinc… - BEPPESARNO : ...E dopo questo #alluvione che ha sventrato tutto il #Piemonte e la #Liguria il primo che parla di usare il… -