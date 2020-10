Piacenza-Perugia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming volley Superlega 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Gas Sales Bluenergy-Sir Safety Conadsarà visibilein tv: eccoe come vedere il match per la seconda giornata didi: ecco data,e come vederlo intv eesordisce sul campo di casa ospitando, che ha tribolato non poco per portarsi a casa il primo match stagionale contro una combattiva Vibo Valentia. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insulla piattaformaa pagamento Eleven Sports, mentre Sportface.it offrirà una ...