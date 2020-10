Pestaggio Piero Longo, spunta la terza persona: clamorosa svolta, chi è la 31enne coinvolta nell'agguato (Di domenica 4 ottobre 2020) Proseguono le indagini sulla misteriosa aggressione subita da Piero Longo fuori dalla sua abitazione a Padova. Per il Pestaggio dell ex parlamentare di Forza Italia e avvocato di Silvio Berlusconi sono stati convalidati i fermi di un uomo e una donna che lo avrebbero aggredito. Ma ancora non è chiaro il movente: perché Longo, 76 anni, è stato aggredito nell'androne della sua casa, in pieno centro, dopo aver risposto al citofono? I due aggressori fermati hanno 47 anni lei e 49 lui. Ma si scopre che c'era anche un palo, una terza donna. E, secondo quanto riporta Il Giorno, potrebbe esserci un legame tra l'avvocato e la ragazza rimasta fuori dall'androne: dopo la laurea, il presunto palo dell'aggressione, avrebbe infatti frequentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Proseguono le indagini sulla misteriosa aggressione subita dafuori dalla sua abitazione a Padova. Per ildell ex parlamentare di Forza Italia e avvocato di Silvio Berlusconi sono stati convalidati i fermi di un uomo e una donna che lo avrebbero aggredito. Ma ancora non; chiaro il movente: perché, 76 anni,; stato aggredito'androne della sua casa, in pieno centro, dopo aver risposto al citofono? I due aggressori fermati hanno 47 anni lei e 49 lui. Ma si scopre che c'era anche un palo, unadonna. E, secondo quanto riporta Il Giorno, potrebbe esserci un legame tra l'avvocato e la ragazza rimasta fuori dall'androne: dopo la laurea, il presunto palo dell'aggressione, avrebbe infatti frequentato ...

Libero_official : Coinvolta anche una ragazza di 31 anni nel pestaggio di Piero Longo: dopo la laurea avrebbe frequentato il suo stud… - infoitinterno : Piero Longo, l'ipotesi sul pestaggio: 'Movente professionale', la misteriosa aggressione all'avvocato di Berlusconi - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: Pestaggio di Piero Longo, l'ipotesi sul movente 'professionale': l'aggressione legata in qualche modo alla professione… - Libero_official : Pestaggio di Piero Longo, l'ipotesi sul movente 'professionale': l'aggressione legata in qualche modo alla professi… - infoitinterno : Piero Longo aggredito sotto casa: brutale pestaggio per l'avvocato di Silvio Berlusconi, tre arresti -