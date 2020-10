Perché si è riacceso lo scontro identitario tra Bulgaria e Macedonia del Nord (Di domenica 4 ottobre 2020) Il mese appena trascorso ha visto ravvivarsi lo scontro su temi storici e identitari tra Bulgaria e Macedonia del Nord. La querelle è riesplosa il 10 settembre, quando il ministro della Difesa bulgaro Krasimir Karakachanov, leader del partito nazionalista Movimento Nazionale Bulgaro, ha accusato Skopje di non stare partecipando con convinzione ai lavori della commissione accademica mista incaricata di elaborare una visione condivisa della storia delle due nazioni balcaniche. Karakachanov ha nuovamente minacciato la possibilità di boicottare la prima conferenza intergovernativa Ue-Macedonia del Nord, il passaggio che dovrebbe inaugurare concretamente il percorso di adesione di Skopje al blocco comunitario. In quanto Stato membro, la Bulgaria può ... Leggi su linkiesta (Di domenica 4 ottobre 2020) Il mese appena trascorso ha visto ravvivarsi losu temi storici e identitari tradel. La querelle è riesplosa il 10 settembre, quando il ministro della Difesa bulgaro Krasimir Karakachanov, leader del partito nazionalista Movimento Nazionale Bulgaro, ha accusato Skopje di non stare partecipando con convinzione ai lavori della commissione accademica mista incaricata di elaborare una visione condivisa della storia delle due nazioni balcaniche. Karakachanov ha nuovamente minacciato la possibilità di boicottare la prima conferenza intergovernativa Ue-del, il passaggio che dovrebbe inaugurare concretamente il percorso di adesione di Skopje al blocco comunitario. In quanto Stato membro, lapuò ...

