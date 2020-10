Per la Giornata contro lo spreco alimentare ho letto i dati ufficiali. E sono impressionanti (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 29 settembre è stato il giorno delle Nazioni Unite contro lo spreco alimentare. I dati sono impressionanti. Secondo l’Ipcc, circa il 30% del cibo prodotto viene gettato ancor prima di finire in tavola. Ogni anno 1,6 miliardi di tonnellate di cibo, per un valore stimato di circa 1200 miliardi di dollari, sono persi. Uno spreco che equivale a 4,4 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno. Per coltivare gli ortaggi e la frutta che poi andranno al macero, ogni anno si usano oltre 73 milioni di metri cubi di acqua (per non parlare dei pesticidi)! Solo in Italia arriviamo a gettare nella spazzatura oltre 13mila quintali di pane fresco al giorno (Assipan, 2016). In realtà lo spreco è ancora maggiore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 29 settembre è stato il giorno delle Nazioni Unitelo. I. Secondo l’Ipcc, circa il 30% del cibo prodotto viene gettato ancor prima di finire in tavola. Ogni anno 1,6 miliardi di tonnellate di cibo, per un valore stimato di circa 1200 miliardi di dollari,persi. Unoche equivale a 4,4 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno. Per coltivare gli ortaggi e la frutta che poi andranno al macero, ogni anno si usano oltre 73 milioni di metri cubi di acqua (per non parlare dei pesticidi)! Solo in Italia arriviamo a gettare nella spazzatura oltre 13mila quintali di pane fresco al giorno (Assipan, 2016). In realtà loè ancora maggiore, ...

romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - zaiapresidente : ?? Oggi è una giornata storica: siamo davanti ad un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni, e finalment… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - Romantico59 : Ecco un modo eccellente per iniziare la giornata. Un articolo di @jacopogiliberto sul @sole24ore su impasse energie… - visgia67 : RT @zaiapresidente: ?? Oggi è una giornata storica: siamo davanti ad un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni, e finalmente ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Giornata Giornata per la Carità del Papa: comunione con il Papa e attenzione alle necessità dei fratelli Servizio Informazione Religiosa Traffico in autostrada, domenica 4 ottobre: allagamenti e rischio alluvioni

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 4 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile al Centro-Nord, con temporali più ...

METEO – inizio di settimana con il MALTEMPO, ma c’è una breve OTTOBRATA in vista per l’ITALIA

Nella giornata di Giovedì 8 il modello GFS questa mattina propone ... Aumento soprattutto nei valori massimi grazie al sole più presente. Mini ottobrata in arrivo per il modello americano ma quanto ...

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 4 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile al Centro-Nord, con temporali più ...Nella giornata di Giovedì 8 il modello GFS questa mattina propone ... Aumento soprattutto nei valori massimi grazie al sole più presente. Mini ottobrata in arrivo per il modello americano ma quanto ...