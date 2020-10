Pasalic | “Vittoria fondamentale Bravi a non deconcentrarci”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ai microfoni di Dazn, uno dei marcatori dell‘Atalanta nel 5-2 rifilato al Cagliari, Mario, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri e le sue condizioni personali. Queste le sue parole: “Penso che abbiamo fatto un primo tempo straordinario. Ritmi intensi, velocità di esecuzione, qualità nelle giocate. Ci sono sempre quei momenti in cui c’è un calo mentale, un pò di rilassamento, ma siamo statia reagire subito. Portiamo a casa tre punti importanti, nella scorsa stagione spesso soffrivamo questo tipo di gare, spesso dopo il pareggio inaspettato ci incartavamo e non reagivamo da grande squadra. Invece oggi siamo stati straordinari. Il mio gol? Complimenti a tutti i ragazzi. È tutto frutto del lavoro in settimana, sono contento per il gol e di essermi fatto trovare pronto. Non mi pongo ...