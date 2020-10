Parma-Verona | Liverani | “Vogliamo essere protagonisti 1-0 dopo 25 secondi? Ecco come lo abbiamo gestito”

Leggi su mediagol

(Di domenica 4 ottobre 2020) Vittoria sudata quella delche segna al25e gestisce la gara per 90 minuti.I ducali hanno ottenuto una vittoria importantela pesante sconfitta subita nel derby contro il Bologna, un gol di Kurtic ha regalato ai gialloblu tre punti d'oro. Il tecnico degli emiliani, Fabio, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Se possiamo? Me lo auguro.intrapreso un percorso nel quale in venti giorni c’è stato un cambio di proprietà, di direttore sportivo, di allenatore e di alcuni giocatori e questo, in una stagione particolarequesta, credo sia stata una negatività per poter lavorare con ...