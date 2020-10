Parma-Verona | le dichiarazioni post match

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ilesce vincente dalle mura del Tardini con una gratificante vittoria arrivata grazie a Kurtic. Questi primi tre punti sono fondamentali per l’ambiente emiliano dopo i risultati negativi delle prime due giornate. Dall’altra parte ilnon è sceso in campo con la cattiveria gusta, a Juric non sono bastate le numerose azioni offensive create per forare la porta di Sepe. Di seguito riportiamo le parole degli allenatori dopo la fine dell’incontro. Liverani: “L’importante era vincere” “Credo che era importante portare a casa i punti. Nel giro di venti giorni abbiamo cambiato proprietà, allenatore, ds, e c’è il mercato aperto: è normale che la squadra abbia potuto avere degli sbandamenti. A prescindere da stasera e domani, i ragazzi hanno dato grande appartenenza ...