Parma | Liverani | “Importante vincere oggi Miei dimostrato grande senso di appartenenza”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) Il tecnico delFabiocommenta così la vittoria sul Verona decisa da Kurtic. "Era importantee tutti hannodi appartenenza. La società è cambiata e anche molti elementi della rosa negli ultimi 20 giorni sono cambiati e non era facile ritrovarsi in campo. Si può gestire un pò meglio la gara ma la squadra deve cercare di palleggiare un tantino di più e attaccare in verticale".: “Importantedi appartenenza” ITA Sport Press.