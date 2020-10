Parma-Hellas Verona, Juric: “Ho visto passi in avanti sul piano del gioco” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Abbiamo bisogno ancora di tante cose. E’ una squadra completamente nuova, sono rimasti in pochi rispetto all’anno scorso: non è facile lavorare subito bene. Però penso che oggi, malgrado la sconfitta, abbiamo fatto molti passi in avanti, anche a livello di gioco“. L’Hellas Verona subisce una battuta d’arresto contro il Parma con una sconfitta per 1-0 e l’allenatore scaligero Ivan Juric commenta così la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Ma nonostante l’ottimismo, Juric avverte che “in ogni caso bisogna fare risultati” perché “in Italia funziona così”. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Abbiamo bisogno ancora di tante cose. E’ una squadra completamente nuova, sono rimasti in pochi rispetto all’anno scorso: non è facile lavorare subito bene. Però penso che oggi, malgrado la sconfitta, abbiamo fatto moltiin, anche a livello di gioco“. L’subisce una battuta d’arresto contro ilcon una sconfitta per 1-0 e l’allenatore scaligero Ivancommenta così la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Ma nonostante l’ottimismo,avverte che “in ogni caso bisogna fare risultati” perché “in Italia funziona così”.

