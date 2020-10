Palermo, Santana in dubbio per Terni: condizioni da valutare. Possibile il ritorno in campo di Doda (Di domenica 4 ottobre 2020) "Oggi non si gioca, ma anche se Palermo e Potenza fossero scese in campo, Boscaglia avrebbe dovuto fare a meno di Santana".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Mario Alberto Santana. La scorsa settimana in occasione di Teramo-Palermo - gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C -, il capitano rosanero ha siglato un nuovo record: è l'unico calciatore ad aver giocato con il Palermo in Serie A, B, C e D. Ma non solo; il classe '81 ha indossato la maglia rosanero anche in Coppa Italia ed Europa League. A 38 anni suonati, l'attaccante argentino riesce ancora ad essere un importantissimo jolly in campo e un leader imprescindibile nello spogliatoio.Nella giornata di ieri, ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) "Oggi non si gioca, ma anche see Potenza fossero scese in, Boscaglia avrebbe dovuto fare a meno di".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Mario Alberto. La scorsa settimana in occasione di Teramo-- gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C -, il capitano rosanero ha siglato un nuovo record: è l'unico calciatore ad aver giocato con ilin Serie A, B, C e D. Ma non solo; il classe '81 ha indossato la maglia rosanero anche in Coppa Italia ed Europa League. A 38 anni suonati, l'attaccante argentino riesce ancora ad essere un importantissimo jolly ine un leader imprescindibile nello spogliatoio.Nella giornata di ieri, ...

