Palermo, il Covid blocca l’esordio in casa dei rosanero: l’attesa per il ritorno al ‘Barbera’ si prolunga (Di domenica 4 ottobre 2020) "Il Palermo sperava di poter ritrovare il «Barbera», ma dovrà attendere ancora una settimana".Apre così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla seconda gara di campionato dei rosanero, rinviata a data da destinarsi a causa del Coronavirus. Nella giornata di ieri, infatti, il Potenza ha comunicato di aver rilevato due positività al Covid-19, in seguito ai tamponi effettuati in data 2/10/2020. Una notizia che ha allarmato la Basilicata, tanto che qualche ora più tardi l’azienda sanitaria locale (ASL) ha disposto il divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici, bloccando così la partenza della squadra di Somma, che ha chiesto e ottenuto il rinvio del match.Serie C, due calciatori del Potenza positivi al ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) "Ilsperava di poter ritrovare il «Barbera», ma dovrà attendere ancora una settimana".Apre così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla seconda gara di campionato dei, rinviata a data da destinarsi a causa del Coronavirus. Nella giornata di ieri, infatti, il Potenza ha comunicato di aver rilevato due positività al-19, in seguito ai tamponi effettuati in data 2/10/2020. Una notizia che ha allarmato la Basilicata, tanto che qualche ora più tardi l’azienda sanitaria locale (ASL) ha disposto il divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici,ndo così la partenza della squadra di Somma, che ha chiesto e ottenuto il rinvio del match.Serie C, due calciatori del Potenza positivi al ...

