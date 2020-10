PAGELLE Parma Verona: Kurtic c’è, stecca Zaccagni. Sorpresa Ilic VOTI (Di domenica 4 ottobre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21: PAGELLE Parma Verona Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Verona, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kurtic FLOP: Zaccagni VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6,5; Laurini 6 (63′ Darmian 6), Dermaku 6, Bruno Alves 6,5, Pezzella 6,5; Hernani 6 (63′ Gagliolo 6), Brugman 6, Kurtic 7 (74′ Grassi 6); Kucka 6,5, Gervinho 6, Karamoh 6 (63′ Cornelius 6). All. Liverani. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Çetin 6 (86′ Tupta SV), Günter 6,5, Lovato 6 (45′ Lazovic 5,5); Faraoni 6, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(4-3-3): Sepe 6,5; Laurini 6 (63′ Darmian 6), Dermaku 6, Bruno Alves 6,5, Pezzella 6,5; Hernani 6 (63′ Gagliolo 6), Brugman 6,7 (74′ Grassi 6); Kucka 6,5, Gervinho 6, Karamoh 6 (63′ Cornelius 6). All. Liverani. HELLAS(3-4-2-1): Silvestri 6; Çetin 6 (86′ Tupta SV), Günter 6,5, Lovato 6 (45′ Lazovic 5,5); Faraoni 6, ...

