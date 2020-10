Nuovo Dpcm in arrivo: cosa cambierà dal 7 ottobre (Di domenica 4 ottobre 2020) In arrivo da mercoledì 7 ottobre il Nuovo Dpcm per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Stretta sui controlli e regolamentazione sulle mascherine. Sarà varato mercoledì 7 ottobre il Nuovo Dpcm che detterà le linee guida da seguire per arginare la diffusione del Covid-19. Il documento concernerà principalmente l’utilizzo di mascherine negli spazi chiusi e gli orari di … L'articolo Nuovo Dpcm in arrivo: cosa cambierà dal 7 ottobre proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020) Inda mercoledì 7ilper fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Stretta sui controlli e regolamentazione sulle mascherine. Sarà varato mercoledì 7ilche detterà le linee guida da seguire per arginare la diffusione del Covid-19. Il documento concernerà principalmente l’utilizzo di mascherine negli spazi chiusi e gli orari di … L'articoloincambierà dal 7proviene da YesLife.it.

