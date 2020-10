Nunzia De Girolamo, la pesante richiesta di condanna per l’ex ministro (Di domenica 4 ottobre 2020) richiesta una pesante condanna per l’ex ministro dell’Agricoltura Nunzia De Girolamo nell’ambito dell’inchiesta sull’Asl di Benevento. Prosegue l’inchiesta sull’Asl di Benevento che nel 2014 portò l’allora ministro dell’Agricoltura Nunzia De Girolamo a dimettersi dal governo Letta. L’ex parlamentare e altre sette persone sono accusate di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto … L'articolo Nunzia De Girolamo, la pesante richiesta di condanna per l’ex ministro proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020)unaper l’exdell’AgricolturaDenell’ambito dell’inchiesta sull’Asl di Benevento. Prosegue l’inchiesta sull’Asl di Benevento che nel 2014 portò l’alloradell’AgricolturaDea dimettersi dal governo Letta. L’ex parlamentare e altre sette persone sono accusate di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto … L'articoloDe, ladiper l’exproviene da YesLife.it.

HuffPostItalia : Chiesti 8 anni di carcere per Nunzia De Girolamo: 'Sono devastata, per gli omicidi chiedono di meno' - stanzaselvaggia : Benevento: il pm chiede 8 anni e 3 mesi per Nunzia De Girolamo (è accusata, tra le altre cose, di associazione a de… - Corriere : Appalti all’Asl di Benevento, chiesti 8 anni per Nunzia De Girolamo: «Sono devastata» - 73Orlando73 : RT @Darktiv: Appalti alla Asl di Benevento, chiesti 8 anni di carcere per Nunzia De Girolamo: 'Sono devastata, per gli omicidi chiedono di… - milkoscaglione : RT @Darktiv: Appalti alla Asl di Benevento, chiesti 8 anni di carcere per Nunzia De Girolamo: 'Sono devastata, per gli omicidi chiedono di… -