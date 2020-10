Non è la D'Urso, nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: 'Gli ho dato i soldi in nero' (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Secondo round tra la showgirl e il parrucchiere delle dive che già la volta scorsa avevano ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Secondo round tra la showgirl e il parrucchiere delle dive che già la volta scorsa avevano ...

Pontifex_it : Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali… - caritas_milano : “Nessuno mette i figli su una barca a meno che l’acqua non sia più sicura della terra…” Warsan Shire #3ottobre G… - realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - Elizabe31997557 : RT @pulcepalma: Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e l'incanto n… - geroz_ : @tinapica88 Non per fare l’uomo di mondo ma modestamente anche io uguale -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Reddito di cittadinanza, rischio taglio assegni: «I fondi non bastano» Il Messaggero Covid, il nuovo Dpcm: mascherine all’aperto in tutta Italia. E limitazioni per feste, nozze e funerali

Mascherine anche per strada, sempre e ovunque. Obbligatorie in tutta Italia come hanno già deciso alcune regioni. Questa mossa, da inserire nel Dpcm che verrà presentato domani o ...

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi d ...

Mascherine anche per strada, sempre e ovunque. Obbligatorie in tutta Italia come hanno già deciso alcune regioni. Questa mossa, da inserire nel Dpcm che verrà presentato domani o ...La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi d ...